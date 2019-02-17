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Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen horoz adamı kovaladı

Sosyal medyada yem yediği tavuğun bir adam tarafından alınarak götürülmesi üzerine çılgına dönen horozun adamı kovaladığı görüntü binlerce kez izlendi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:17
Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen horoz adamı kovaladı

Sosyal medyada yem yediği tavuğun bir adam tarafından alınarak götürülmesi üzerine çılgına dönen horozun adamı kovaladığı görüntü binlerce kez izlendi.


Sosyal medyada yakın zamanda paylaşılan bir videoda, horozun birlikte yem yediği tavuğun bir şahıs tarafından alınmasına verdiği tepki izleyenleri güldürüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen cep telefonu görüntülerinde, yem yiyen bir horoz, beraber karnını doyurduğu tavuğun bir şahıs tarafından alınıp götürülmesi üzerine çılgına dönüyor. Kanatlarını çırparak şahsı kovalayan horoz, daha sonra tavuğun bırakılmasıyla sakinleşiyor. Tavuğun güvende olduğunu anlayan horozun daha sonra diğer tavukların yanına döndüğü anlar, görüntüyü çekenleri hayli güldürüyor. Cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce kez izlendi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:17
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