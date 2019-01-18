"Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'deki "terörist bataklığını" boşaltana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabulünden önce paylaştığı mesajda Altun, "Teröristler, Türkiye'de 2015'ten bu yana 2 binden fazla masum insanı öldürdü. Saldırıların çoğu kuzey Suriye'de planlandı. Türk halkı, haddinden fazla acı çekti. Adalet sağlanana kadar dinlenmeyeceğiz. Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun'un, mesajında paylaştığı videoda, Türkiye'nin temmuz 2015'ten bu yana terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ'nun düzenlediği 100'den fazla ölümcül saldırıya maruz kaldığını anımsattı. Bazı saldırıların hatırlatıldığı videoda, şu terör eylemlerinin bilgilerine yer verildi: - Terör örgütü PKK uzantısı TAK'ın düzenlediği 10 Aralık 2016 İstanbul saldırısında 46 kişi yaralandı, 148 kişi öldü. - Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara'da düzenlediği saldırıda 109 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı. - DEAŞ'ın 20 Temmuz 2015'teki saldırısında Şanlıurfa'da 34 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. - TAK'ın 13 Mart 2016'daki saldırısında Ankara'da 38 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. - DEAŞ'ın 19 Mart 2016'daki İstanbul saldırısında 5 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. - TAK'ın 7 Temmuz 2016'daki İstanbul'da düzenlediği saldırıda 11 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. - PKK'nın 17 Ağustos 2016'daki Van saldırısında 4 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. - TAK'ın 18 Ağustos 2016'daki Elazığ saldırısında 5 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. - TAK'ın 17 Aralık 2016'daki saldırısında Kayseri'de 14 kişi öldü, 56 kişi yaralandı. - FETÖ ile bağlantılı eski polisin 19 Aralık 2016'daki suikastinde Rusya Büyüelçisi Andrey Karlov öldürüldü. - YPG/PKK'nın 22 Ocak 2018'de 11 roket attığı Hatay'da 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Altun, videonun devamında 2015'ten bu yana düzenlenen tüm terör saldırılarının tarih, lokasyon ve faillerine yer vererek, "Türkiye terörün her türlüsüne karşı mücadele veriyor." mesajını paylaştı.

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