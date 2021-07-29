Yangınlarda PKK bağlantılı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ şüphesi: Elinizdeki çakmak atom bombası değerinde, iyi kullanın!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye'nin birçok farklı noktasında meydana gelen yangınlar, bunun doğal nedenler dışında bir sabotaj zinciri olma ihtimalini güçlendirdi. Sabotaj olduğunu güçlendiren en önemli kanıt ise, PKK bağlantılı sözde ’inisiyatif’in yaptığı skandal açıklama.

PKK bağlantılı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’nin skandal açıklaması ortaya çıktı: Elinizdeki çakmak atom bombası değerindedir. İyi kullanın, metropolleri yakın!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Söz bitti intikam zamanı” sloganıyla PKK’nın bir yayın organında yayınlanan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adına yapılan sözde açıklamada; “21. yüzyılın engellenemez silahı olan çakmağı silah olarak kullanarak yakma eylemlerini her tarafa yayın. Sessizlik; onaylamak ve kabul etmektir. Başta Türk metropolleri olmak üzere, olduğunuz tüm alanlarda inisiyatif sizindir. Yüreğinde ülke, ulus ve özgürlük aşkı barındıranlar soykırım uygulamalarına karşı büyük bir öfkeyle dolu olan namuslu ve şerefli Kürdistan halkı hiçbir şeyi kimseden beklemeyin… Elinizdeki çakmak atom bombası değerindedir.İyi kullanın.” denildi.

İşte PKK bağlantılı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’nin 2019’da üstlendiği yangınlar

Yangınlarla ilgili olarak, 2019 yılında birçok yangının sorumluluğunu üstlenen PKK'nın orman yakma timi oldukları belirtilen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üzerindeki şüpheler daha da artmış durumda.

Özellikle son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek Türkiye sınırları içerisinde gerekse dışında PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonların, örgütün bu şekilde misilleme saldırılarına neden olabileceği düşünülüyor.

Birçok kaynak, meydana gelen yangınlarda sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görüşünde.

PKK bağlantılı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin 2019 yılında üstlendiği yangınlar şu şekilde:

PKK’lı hesap önce ‘Ellerinize sağlık’ dedi ve sonra kapatıldı!

Öte yandan PKK’lı olduğunu iddia ettiği “Avesta Roj @rozester23” adlı hesaptan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” görseli kullanılarak “Ellerinize sağlık” denildi. 28 Temmuz’da yapılan paylaşımda “Türkleştiremediğiniz Kürtleriz. Söz bitti intikam zamanı” sloganının da görselde kullanılmış olması dikkat çekti. Paylaşıma gelen tepkiler üzerine kısa süre sonrasında hesap kapatıldı.





PKK’nın siyasi uzantısı HDP suspus!

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda PKK izi apaçık ortadayken HDP’nin şu ana kadar tek bir açıklama yapmaması da oldukça manidar olarak görülüyor. yeniakit.com.tr’nin bu haberi sonrasında PKK’nın siyasi uzantısı HDP kanadından bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, günler sonrasında yapılacak olan bir açıklamanın de hiçbir kıymetinin olmayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.





