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Yaşam

Yangının büyüdüğü Osmaniye'de köyler boşaltılıyor

Osmaniye’nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 23:15:00 - 2021-07-28 23:17:30
Yangının büyüdüğü Osmaniye'de köyler boşaltılıyor

Osmaniye’nin Kazmaca köyünde başlayan orman yangını gece saatlerinde büyüyerek devam ediyor. Yangının ilerlediği köyler boşaltılıyor.

Bugün öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı.

 

Yangının ulaştığı köyde Jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Köy muhtarı Hüseyin Doğan köyün tamamen boşaltıldığını söyleyerek, "Yangın şu anda köyümüze ulaşmış durumda. Köylülerimiz eşyalarını hayvanlarını alarak köyü boşaltmış durumda. Jandarma da burada bizden köyün boşaltılmasını istedi. Yangın umarız bir an önce söndürülür” şeklinde konuştu.

Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemiyor.

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