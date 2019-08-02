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Yangının ardından Balıkesir Valisinden açıklama

Bir otobüste çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Balıkesir Valisi açıklama yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
Yangının ardından Balıkesir Valisinden açıklama

Bir otobüste çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Balıkesir Valisi açıklama yaptı. Vali Ersin Yazıcı, yangının sebebinin henüz netleşmediğini, yangında 1’i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını söyledi.


Balıkesir- Edremit kara yolu üzerinde İvrin’de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre faciada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yangının ardından açıklama yaptı. Vali Yazıcı yangının sebebinin henüz belirlenemediğini, yangında 1’i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini 15 kişinin ise yaralandığını söyledi. Vali Yazıcı açıklamasında, “Ankara istikametine gitmekte olan, içinde 34 yolcu, 3 de mürettebat bulunan otobüs Gökçeyazı mevkiinde yangına maruz kalıyor. Yolcularımızdan ne yazık ki 5’i hayatını kaybetti. İlk bilgilerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini öğrenmiştik, ama edindiğimiz son bilgilere göre 4 yetişkin, 1 çocuk hayatını kaybetti. 15 yolcumuzu 3 değişik hastaneye sevk ettik. Bunlardan 4’ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 yolcumuz kaldı. 1 yolcumuzun durumu ağır, diğer yolcuların durumları iyi. Yangının neyden olduğu henüz itfaiye raporu hazırlanmadığı için belli değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangında ne yazık ki kaybımız var, başımız sağolsun, yaralılarımıza geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi yol açık, biz yaralılara müdahale etmeye devam ediyoruz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bir takım iddialar var, ama Cumhuriyet Savcımız da geldi. Çalışmalar henüz tamamlanmadı. O sebeple tam şu sebepten ötürü çıktı yangın diyemeyiz, ama yangının otobüsün içinden çıktığını biliyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Şu an 17 yolcunun karakolda ifadeleri alınıyor. Otobüs sürücüsü de orada bulunuyor. Onun da ifadesi alınacak” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
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