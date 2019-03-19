0553 313 94 23

"Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz"

Aydın'ın Söke ilçesinde, yanan otomobilden annesinin son anda kurtardığı ancak yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, doku nakli için gereken yaklaşık 200 bin liranın karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

19 Mart 2019 Salı 11:01
"Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz"

Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde oyun oynadığı otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, evlatlarının doku nakli için "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattı.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftçinin 3 çocuğundan biri olan Halil'in geçen yıl içinde oynadığı amcasına ait otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen bir sürücünün uyarısıyla olaydan haberi olan anne Halime Geyik, çocuğunu otomobilden dışarıya çıkardı. Anne ve çocuğunun uzaklaşmasının ardından kısa bir süre sonra LPG'li araçta patlama meydana geldi.

Vücudu yanan küçük Halil, Aydın'dan sonra yaklaşık 40 gün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan Halil'in yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmedi.

Çocuklarının tedavisi için mücadeleyi sürdüren Geyik çifti, ameliyat masrafları için 200 bin lira gerektiğinin belirtilmesi üzerine Aydın Valiliğinin de onayıyla "Ateşe bir damla su dök" adlı yardım kampanyası başlattı. Aile, şimdi kendilerine uzatılacak yardım eliyle çocuklarının eski günlerine dönmesini umut ediyor.

- "41 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi"

Anne Halime Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunu alevlerin içinde gördüğünde hızlıca yanan otomobile koştuğunu söyledi. Oğlunu içinden aldıktan saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldiğini belirten Geyik, şöyle konuştu:

"Aydın'dan helikopterle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. 41 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Doktorlar yaşama ümidinin olmadığını söylediler. 'Umudunuzu yitirmeyin.' de demiyorlardı. Onlardan bir umut bekliyordum ama her defasında 'Hazırlıklı olun, ölür.' diyorlardı. Yoğun bakımda kendine geldi ve vücudundan alınan derilerle 4 ameliyat oldu."

Göz damlası ve krem için ayda bin lira ödediklerini vurgulayan Geyik, eşinin gündelik işlerde çalışmasından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 11 aydır hastaneye gidip geldiklerini anlatan Geyik, "Şu an için devlet hastanelerinde ameliyat imkanımız yok. Bodrum'da özel bir hastane ile görüştük, orada yaklaşık 200 bin lira bir masraftan bahsedildi. Bu yardım kampanyası da Aydın Valiliğinin desteğiyle başlatıldı. Tek isteğim oğlumun eski günlerine geri dönmesi. Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz. Şu anda dışarı çıkamıyor. Ameliyat olursa güneşe çıkıp parklarda oynayabilecek." dedi.

Geyik, yaşadıkları onca zor günlere rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini dile getirdi.

Türk halkından bir umut beklediklerini aktaran Geyik, "Doku nakli gerekiyor. Gözleri için de bir operasyon yapılacak. Sol elini rahat kullanamıyor." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:01
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. ameliyat
  4. araba
  5. çocuk
  6. tedavi
  7. Yangın
  8. Yanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci Banliyö hattı yeniden hayata geçirilecek"
    1. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    2. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    3. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    4. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    5. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    6. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    7. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    8. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    9. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    10. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    11. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    12. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    13. Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava..
    14. Başkent’in turist fabrikası..
    15. Gök taşının 22 milyon yıllık yolculuğu..
    16. GAÜN’de Çanakkale Zaferi anısına konser
    17. Konak’ta Çanakkale Zaferi’ne özel sergi
    18. Büyükşehir şehit yakınlarını ve..
    19. AK Parti ve MHP’li adaylar omuz omuza..
    20. Jandarmanın havadan trafik denetimleri..
    21. ATO Başkanı Baran: "8 önemli teşvik..
    22. Rahatsızlanan obezite hastası kadın..
    23. AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını..
    24. Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı
    25. İstanbul Akvaryum'a ulaşmak artık daha..
    26. Galatasaray'ın savunması ikinci yarıda..
    27. "Amasya’nın 20 yıllık hayali, çılgın..
    28. Askeri üste büyük panik! Yanlışlıkla..
    29. Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu
    30. TCMB'den repo ihalesi
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti