Yangını söndürmek isteyen gazetecilere saldırı!
Şile'de bir fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı.
Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı.
Şile'de fabrikada yangın
Şile’de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı.
Gazetecileri tehdit ettiler
Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.