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Yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilenerek zehirlendi.

24 Mayıs 2019 Cuma 17:33
Yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilenerek zehirlendi.


Yangın, Hamitabat Mahallesi 279 sokakta bulunan bir evde saat 17.30 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibinin ocaktaki yemeği unutması ile birlikte alevler mutfaktaki dolapları tutuşturdu. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına kovayla su taşıyarak müdahale etmek isteyen ev sahibi Çağlar A. (27) dumandan zehirlendi. Evden dışarı çıkarılan ve dumandan zehirlenen Çağlar A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, daha da büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evin mutfak bölümü tamamen yanarken, evde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:33
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