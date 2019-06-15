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Yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangını gönüllülerden oluşturulan itfaiye birimi söndürdü.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
Yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangını gönüllülerden oluşturulan itfaiye birimi söndürdü.


Koşuboğazı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle evlere yakın olan tarlalık alanda örtü yangını çıktı. Bölgede oturanların haber vermesi üzerine yangına Koşuboğazı Mahallesi gönüllülerinden oluşturulan itfaiye birimi müdahale etti.


Koşuboğazı Mahalle Muhtarı Hikmet Alpay’ın ekip başı olduğu 6 kişilik itfaiye ekibi kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülere yansıdı.


İlk müdahalenin ardından söndürülen yangının ardından olay yerine gelen Mustafakemalpaşa itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
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