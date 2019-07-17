0553 313 94 23

Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye’ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye’ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı.


Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi’nde ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdüren Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı Kovanlık tepe mevkisinde yaralı halde Kartal buldu.


Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibi soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan kartalı fark etti. Ekipler bitkin haldeki yaralı kartala su verdi. Kartal, yangın alanından kurtarıldı.


Yaralı Kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen kartalın Gökova Hayvan Hastanesi’de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlük su tüketimine dikkat
    1. Günlük su tüketimine dikkat
    2. 80 yıldır makine kullanmadan ayakkabı..
    3. S-400'lerde yeni gelişme! 14.uçak indi
    4. 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası
    5. S-400 teslimatında 13. uçak Mürted..
    6. Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
    7. Van’da 34 bin 400 paket kaçak sigara..
    8. İsveç’te uçuş yemeklerinde fare..
    9. Nevşehir’de otobüs ücretleri 25 kuruş..
    10. Uyurgezerlik problemine dikkat
    11. (Özel) Şişli’de minibüs şoförü..
    12. Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit..
    13. (Özel) Kadıköy’de tırnakçı kadının,..
    14. Abdulhamid Han Bulvarı’na 8 bin fidan..
    15. 1 günde 97 araç 10’ar dakika arayla..
    16. Eray ve Artem’den kötü haber
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. TİM Halı Sektör Kurulu Gaziantep’te..
    19. Saç ekiminde doğal görünüme dikkat
    20. Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?