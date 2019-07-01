0553 313 94 23

Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şefkati

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşanan arazi yangınında anneleri telef olan 3 leylek yavrusuna sahip çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şefkati

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşanan arazi yangınında anneleri telef olan 3 leylek yavrusuna sahip çıktı.


Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi’nde çıkan anız yangınında elektrik direğine yuva yapan leylekler de etkilendi. 2 leyleğin telef olduğu yangında, yuvalarında mahsur kalan 3 yavru leylek ise jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yavru leylekleri Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığına getiren ekipler, burada uzun süre aç kalan yavru leylekleri elleri ile besledi. Jandarmanın şefkatli kolları arasında bakımları yapılan yavru leylekler, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeni yuvalarına doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri
    1. AB liderlerinin "başkanlık..
    2. Seramiksan'dan ıslak zeminler için..
    3. Yangından kurtarılan yavru leyleklere..
    4. Traktör kanala düştü, sürücüsünün..
    5. ’Vosvos’ tutkunları Ünye’de
    6. Fikret Orman korkutan açıklamayı yaptı
    7. Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut..
    8. Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı..
    9. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi..
    10. Yasin’le sözleşme yenilendi
    11. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    12. Rusya tek taraflı yaptırımlar ve..
    13. Gemlik’te Kabotaj Bayramı coşkusu
    14. Maltepe Belediye meclisi katliamlara..
    15. EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı
    16. Mısır'da yaşayan Türk asıllı sanatçı..
    17. Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan..
    18. Denize düşen kadın itfaiye ekipleri..
    19. Van’da ‘İl Spor Merkezleri’ açıldı
    20. Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor