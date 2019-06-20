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Yangından kurtarılan kediler tedavi altına alındı

Yara ve yanık tedavisine başlanan kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi- Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Veteriner Metin Fidan:- "Tedavi süresince bakım evimizde misafir edilecekler, iyileştikten sonra vatandaşlardan talep gelirse onları sahiplendireceğiz"

20 Haziran 2019 Perşembe 19:04
Yangından kurtarılan kediler tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir evde meydana gelen tüp patlaması nedeniyle yaralanan ve vatandaşlarca kurtarılan 5 yavru kediyle anneleri tedavi altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü açıklamasında, tüp patlaması ve yangın nedeniyle evin dışındaki duvarda bulunan 5 yavru kedi ile annelerinin yaralandığı belirtildi.

Kedilerin, durumu gören vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildiği açıklamada, ''Kediler, Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve İBB Veteriner Müdürlüğünün Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne ulaştırıldı. Veteriner hekimlerce muayene edilen kedilerde ufak yanıklar ve tüylerinde yanma tespit edildi.'' denildi.

Yara ve yanık tedavisine hemen başlandığını belirten Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Veteriner Metin Fidan ise ''Can dostlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor, genel sağlık durumları da iyi. Sahipsiz olduğu belirtilen kediler, tedavi süresince bakım evimizde misafir edilecek. Kediler iyileştikten sonra vatandaşlardan talep gelirse, onları sahiplendireceğiz. Olmazsa alındıkları sokağa, doğal ortamlarına geri bırakılacak.'' ifadelerini kullandı.

Sahipli ve sahipsiz hayvanlara hizmet veren İBB Veteriner Müdürlüğünün, 76’sı Veteriner Hekim, toplam 414 personelle hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bakım evlerinde tedavinin yanı sıra, kısırlaştırma ve mikroçip ile kayıt altına alma işlemlerinin de yapıldığı duyruldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:04
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