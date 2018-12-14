Yangında ölen kardeşlerden geriye ders kitapları kaldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli 3 kardeşten geriye, yattıkları odadaki ders kitapları ve defterleri kaldı.

Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde 3 çocuğu ile yaşayan Muhammet Korkmaz'a ait evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Medine (12), Emirhan (10) ve Umut Korkmaz'ın (8) bulundukları odadaki ders kitapları ve defterleri görenleri üzdü.

Öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli olan ve bu yönde eğitim alan Medine ve Umut'un, Türkçe ve matematik ders kitaplarının neredeyse her sayfasına isimlerini yazdıkları görüldü.

Köyde yaşayan vatandaşlar, çocukların birbirlerine çok bağlı olduğunu ve sürekli beraber uyuduklarını belirterek, olay nedeniyle çok üzüldüklerini ifade etti.

- "Çocuklarımız kurtulmaya çalışmış ama başaramamış"

Olay yerine gelen eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile incelemelerde bulundu.

Özlü, daha sonra yangında hayatını kaybeden çocukların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise yangının elektrik kontağından çıktığını bildirerek, "Evde yangın çok kısa sürede büyüyor. Bu tür yapılarda yangın hızlı yayılır ve dışarıya çıkmak bazen güç olabilir. Çocuklarımız, kurtulmaya çalışmış ama başaramamış." diye konuştu.







