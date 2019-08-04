0553 313 94 23

Yangında mahsur kalanları polis kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:24
Yangında mahsur kalanları polis kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte TOMA ile müdahale edilen yangında, 2 kişi dumandan etkilenirken, yangından dolayı çatıya çıkanlar, olay yerine giden polisler tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 32. Sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin her tarafını kaplarken yangından yükselen dumanlar üst katlarda oturanları etkiledi. Dumandan kaçmaya çalışan apartman sakinleri çatıya çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, apartmanın çatısına çıkan 15 kişiyi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da bölgeye giderek yangını söndürme çalışmalarına eşlik etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’li belediyeden ağaç katliamı
    1. HDP’li belediyeden ağaç katliamı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100..
    3. Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat..
    4. Karakoyunlu Mahallesine kentsel..
    5. Selin yaraları sarılıyor
    6. Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve..
    7. Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"
    8. Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle..
    9. Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya..
    10. Kadınlar tarımsal üretime katkı..
    11. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    13. Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi..
    14. Canpolat mahalle gezilerine devam..
    15. Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti
    16. Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi..
    17. Ağaçlık alanda korkutan yangın
    18. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet..
    19. Belediye AK Parti'ye geçince iş..
    20. 12 gecekondu cayır cayır yandı
    21. Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
    22. Kazakistan ABD'nin INF'den..
    23. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    24. Islak zeminde virajı alamayan otomobil..
    25. Akıntıya kapılan genci arama..
    26. Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li..
    27. Olay öncesi 4 sayfalık manifesto..
    28. Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de..
    29. Mültecileri taşıyan minibüs devrildi:..
    30. Esma Esed, meme kanserini yendiğini..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın