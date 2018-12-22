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Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray'da yangın çıkan binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin balkonlara yanaştırdığı merdivenle kurtarıldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yangın çıkan 6 katlı apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2443. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bodrum katta bulunan elektrik trafosu ile binalara giden elektrik kabloları kullanılamaz hale geldi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
  1. Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

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