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Yangında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5.

18 Mart 2019 Pazartesi 01:05
Yangında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5.’inci katında çıkan yangında mahsur kalan 59 yaşındaki adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre yangın, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1345 sokakta 6 katlı bir apartmanın 5.’inci katında meydana geldi. Ahmet İncegür’ün (59) ikamet ettiği daireden dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İncegür’ün evde olduğunu öğrendi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri İncegür’e ilk müdahaleyi binada yaptı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülüp, dairede soğutma çalışması başlatıldı. İncegür ambulanslaDenizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 01:05
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