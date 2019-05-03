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Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği komşular kurtardı

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenleçıkan yangında, mahsur kalan iki aylık bebek komşular tarafından kurtarıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 01:19
Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği komşular kurtardı

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenleçıkan yangında, mahsur kalan iki aylık bebek komşular tarafından kurtarıldı.


Yangın, Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye gören Suriyeli bir ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yoğun dumanların çıktığını gören komşular, evin içerisine girerek, evdeki 2 aylık bebeği alarak kurtardı.


Vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek evin içerisine giren itfaiye ekipleri, mahsur kalan anne ve babayı kurtardı. Daha sonra ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.


Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğe ilk müdahale ambulansta yapıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekiplerinin bina çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldığı görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Dairede çıkan yangın esnasında apartmanda bulunan Erhan Kara, “Kardeşim uyuyorduk, bilmiyorduk. Ev yanıyor diye haber verdiler çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın sırasında üç kişi vardı, çocuğu aldık anne, baba kaldı içeride onları da sonra itfaiye geldi, kurtardı. Evde şu an kimse kalmadı sadece maddi hasar var” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 01:19
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