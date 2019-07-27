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Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangında küle dönen prefabrike evdeki 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57
Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangında küle dönen prefabrike evdeki 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.


Olay, gece 04.00 sıralarında Başiskele Camidüzü Mahallesi küme evler mevkinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Şerafettin Erkan’a ait olan prefabrike ev, elektrik tesisatının tutuşması sonucu hızla yanmaya başladı. Evde dumanı fark eden Erkan ve 2 çocuğu son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, hızla büyüyen alevler evin tamamını sardı. Erkan’ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57
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