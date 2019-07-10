0553 313 94 23

Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Samsun’da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Samsun’da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya’ya (72) ait Selçuk Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya’yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya, dün hayatını kaybetti.


Abdullah Kaya için bugün Kadıköy Mahallesi Süleyman Çelebi Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Telefon dolandırıcılarının oyunu ‘kağıt kalemle’ bozuldu
    1. (Özel) Telefon dolandırıcılarının..
    2. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    3. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    4. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    5. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    6. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    7. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    8. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    9. Fındık işçiliğinde reform
    10. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    11. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    12. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    13. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    14. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    15. Su kanalına otomobil düştü
    16. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    17. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    18. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    19. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    20. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    21. CHP'den "S-400" açıklaması
    22. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    23. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    24. Kocaeli’de AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
    25. Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu..
    26. Bir Kur'an sevdalısının yürek sızlatan..
    27. Rize’de kedi kurtarma operasyonu
    28. Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı..
    29. Başkan Hürriyet’ten teşekkür yemeği
    30. Askerî personele iş güvenliği eğitimi
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"