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Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli işçi defnedildi

Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

18 Ocak 2019 Cuma 15:24
Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli işçi defnedildi

ANKARA (AA) - Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Altındağ ilçesindeki bir mobilya atölyesinde 16 Ocak'ta çıkan yangında ölen 5 Suriyeli işçiden Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha'nın cenazeleri, Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Muhammed ve Rahicuha'nın cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, işçilerin aileleri ve yakınları katıldı.

Törende ayrıca Türk Kızılayından da bir ekip hazır bulundu.

- "Sorumlulardan şikayetçiyim"

Hayatını kaybeden Muhanned'in abisi Alaa El Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2015'ten bu yana Ankara'dayız. Ölen kardeşim Muhanned de Siteler semtinde çalışıyordu. Sabah 8'den akşam saat 7'ye kadar haftalık 300 liraya çalışıyordu. Yangında boğularak öldü." dedi.

Muhammed, yangına ihmalin sebep olduğunu iddia ederek, "Kardeşimin ölümünden sorumluluğu olanlardan şikayetçiyim. Bir haftadır sigortada kontak sorunu hakkında şikayetler varmış, sürekli düzeltilmesini istemişler ancak kimse ilgilenmemiş." diye konuştu.

Yangın çıkan bölgede çoğu Suriyelilerin sigortasız çalışmak zorunda kaldığını iddia eden Alaa El Muhammed, "Sigortamız yok diye bize kimse iş vermiyor. Bizleri düşük maaşa çalıştırıyorlar. Peki nasıl geçineceğiz?" ifadesini kullandı.

Muhammed, Suriye'nin Rakka şehrinden Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Orada şimdi PKK bulunuyor. PKK yüzünden kardeşimi Suriye'ye defnedemedik." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:24
  1. Karşıyaka Mezarlığı
  2. Siteler'deki yangın
  3. Yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'si defnedildi

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