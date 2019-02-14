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Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis’te Suriyelilerin yaşadığı evde kısa devre yaptığı tahmin edilen elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı

Kilis’te Suriyelilerin yaşadığı evde kısa devre yaptığı tahmin edilen elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hakverdi Mahallesi Hacı Faik Sokak’ta Suriyelilerin ikamet ettiği evde ısınmak için yakılan elektrikli soba kısa devre yaptı. Yatakların tutuştuğu evden dumanlar yükseldi. 2 Suriyeli çocuk dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan itfaiye, 112 acil ambulansı ve polis ekipleri dar olması nedeniyle sokağa giremedi. 30 metre hortum çeken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
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