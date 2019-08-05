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Yangında can pazarı

Adana’da bir apartmanın 4.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:15
Yangında can pazarı

Adana’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangından 5’i çocuk 7 kişi son anda kurtulurken, 7. katta dumandan etkilenerek mahsur kalan 3’ü çocuk 5 kişi itfaiye erleri tarafından merdivenle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde dün saat 10.00’da bir apartmanda meydana gelen olayda Mustafa ve Zeynep Özden çifti evinde yaşları 16 ile 2 arasında değişen Ammar, İbrahim, Sümeyye, Nisa ve Nida ile birlikte uyurken elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Duman kokusuna kalkan anne Zeynep Özden evin yandığını görünce kocası Mustafa Özden’i uyandırdı. Özden ise evdeki yangın tüpü ile müdahale etmek istedi ancak yangın tüpü çalışmadığı için başarılı olamadı. Bunun üzerine Özden 5 çocuğunu uyandırıp evden dışarı çıkardı. Evden çıktıktan sonra yangın büyüyerek tüm evi sardı. Evde patlamalar meydana geldi.


Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildiri. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Çocuklar ağlayarak yardım istedi


Bu arada, yangın 7 katlı apartmanın bütün katlarını sardı. Yangın 4. katta başlamasına rağmen 5, 6 ve 7. katlar da zarar gördü. 7. katta oturan 3’ü çocuk 5 kişi de apartmanın her tarafını duman sardığı için evde mahsur kaldı. Evin arka odasına giden çocuklar ağlayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri bir süre sonra evdeki yangını söndürüp kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra da 7. katta mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aile apartmanın damına çıkartılarak buradan yangın merdiveni ile alındı. Kurtarılan bir kadın ve çocuklar yangından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.



Yangın sonrası komşular da ağladı


Yangın çıkan evde ise bütün eşyalar yandı. Evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klimalar özellikle oturma odası, mutfak ve çocuk odası kullanılamaz hale geldi. Evin duvarları yangın nedeniyle açılırken, bu durumu gören komşular bile ağladı. Evi tamamen yanan Özden ailesi çocuklarını kurtardığı için sevinse de şimdi kara kara nasıl eşya alacağını düşünüyor.



"Evde bomba patladı. Çok korktuk"


13 yaşındaki İbrahim Özden yangında babalarının kendilerini son anda kurtardığını anlatarak, "Annem duman kokusu almış kalktı yangın var diye bağırdı. Hemen babam kalktı bizi evin dışına çıkardı. Daha sonra evde bomba patladı. Biz çok korktuk ama babam bizi kurtardı" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:15
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