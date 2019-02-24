0553 313 94 23

Yangında bir ev kül oldu

Bilecik’te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 11:44
Yangında bir ev kül oldu

Bilecik’te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi. Ayrıca sokağın dar olması sebebiyle itfaiye aracı geçiş yapmakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında Sami Erçin’e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı iddia edilen evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan yangının kullanılamaz hale getirdiği evin sahibi Sami Erçin, yabancı uyruklu kişilerle ilgili olarak evde kalan şahısların bugün evden taşındığını, kendisinin de yeni öğrendiğini ifade etti.



"Allah’tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu"


Yangını görüp yardım etmek için geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Emine Tuna olay anını anlattı. Tuna, "Komşular yangın var diye zile bastılar. Ben de bakmaya geldim kimin evi, hangi komşunun evi yandı diye. Evde 4 Afganlı kalıyordu. Allah’tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu" dedi.


Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda fırıncının imdadına belediye yetişti
    1. Yolda fırıncının imdadına belediye..
    2. Bize hidayet ve istikamet ihsan eyle!
    3. Vodafone, 5G akıllı telefonları..
    4. Meclis yeni başkanını seçiyor
    5. Asansör yere çakıldı: 5 yaralı
    6. Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği..
    7. Allah’ı tanı ki O da seni tanısın
    8. Korsika’da kabus: Gecede 1000 hektar..
    9. 30 bin liralık kollektör çalmaktan..
    10. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı..
    11. İstanbul’da horoz dövüştürülüp bahis..
    12. TBMM yeni başkanını seçiyor! Oylama..
    13. Senegal Cumhurbaşkanını seçiyor
    14. Fakir kadın
    15. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    16. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
    17. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
    18. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    19. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    20. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    21. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    22. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    23. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    24. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    25. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    26. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    27. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    28. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    29. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    30. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı