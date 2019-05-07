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Yangında balkondan atlayan genç kızı havada yakaladı

Adana'da apartmanın birinci katında çıkan yangında biri engelli, iki kız kardeş yaralandı- Bina görevlisinin balkondan atlayan kardeşlerden birini havada yakalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

07 Mayıs 2019 Salı 14:35
Yangında balkondan atlayan genç kızı havada yakaladı

ADANA (AA) - Adana'da apartmanın birinci katında çıkan yangında biri engelli iki kız kardeş yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde bulunan Merve (18) ve bedensel engelli kardeşi Emine Aytekin (17) dışarıya çıkamadı.

Bu sırada alevlerden kurtulmak için balkona yönelen Merve Aytekin, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine atladığı sırada bina görevlisi Muhammet Döne onu havada yakaladı.

Güvenlik kamerasının da kaydettiği o anlarda engelli kardeşi evde kalan genç kız, vatandaşlara durumu anlattı. Bunun üzerine engelli Emine Aytekin'in de eve giren bina sakinlerince kurtarıldı.

Yangın sırasında anneleri iş yerinde olan yaralı kardeşler, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

- "Atlayınca yere düşmeden yakaladım"

Bina görevlisi Muhammet Döne, AA muhabirine, yangını fark edince apartmanın ana sigortasının indirdiğini belirterek "Daha sonra bir genç kızın balkonda olduğunu gördüm. Atlamasını söyledim. Atlayınca yere düşmeden yakaladım. Evde engelli kız kardeşinin olduğunu söyleyince kapıyı kırıp içeri girdik. Onu da kurtardık." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden İbrahim Harun Aydoğan da yangın nedeniyle büyük panik yaşadıklarını anlattı.

Yoğun duman nedeniyle bir süre yangına müdahale edemediklerini aktaran Aydoğan, "Daha sonra binanın yangın söndürme sistemini kullanarak müdahale etmek istedik fakat hortumların su bağlantısının olmadığını fark ettik." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:35
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