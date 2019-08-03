Yangında 5 bin saman balyası kül oldu Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde bulunan İbrahim Toğuç’a ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Olayın haber verilmesi ile birlikte yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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