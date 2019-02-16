Çıkan yangında 102 yaşındaki kadını kurtarıldı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evinde mahsur kalan 102 yaşındaki Hatice Çay, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aşağı Mahalle'de anneannesi Hatice Çay ile yaşayan İbrahim Ünlü'nün evinde, dün saat 18.00 sıralarında, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Hatice Çay'ın yalnız olduğu sırada başlayan yangın, odadaki minderlerin tutuşmasıyla yayıldı. 102 yaşındaki kaın dışarı çıkarıldı Alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı kadını dışarı çıkardı.



Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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