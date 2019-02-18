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Yangına müdahale sırasında mutfak tüpü patladı

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
Yangına müdahale sırasında mutfak tüpü patladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.

Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatıda bulunan 5 mutfak tüpünden biri patladı.

Patlamanın etkisiyle alevler kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
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