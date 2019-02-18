Yangına müdahale sırasında mutfak tüpü patladı

Yangına müdahale sırasında mutfak tüpü patladı18 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.
Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatıda bulunan 5 mutfak tüpünden biri patladı.
Patlamanın etkisiyle alevler kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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