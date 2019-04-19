Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı Düzce’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı.

Düzce’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada, itfaiyenin çarptığı otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde merkez Kervan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y.’nin kullandığı 81 AE 522 plakalı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye aracı, gelen yangın ihbarına müdahale etmek için giderken, Kervan Kavşağı mevkiinde D-100 istikametine döndüğü sırada yanından geçmeye çalışan A.Y.’nin kullandığı 16 KP 667 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarında dururken otomobil içinde bulunan sürücü A.Y. ile aynı aileden K.Y., Y.K.Y. S.Y., M.Y. yaralandı. Yaralılara, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.