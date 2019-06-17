Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı

Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı17 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
EDİRNE (AA) - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırda yangın tüplerine gizlenmiş 11 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.Ç'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.
Arama sırasında buldukları iki yangın tüpünü kesen ekipler, 11 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
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