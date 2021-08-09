Yangın tehlikesinin geçtiğini gören Almanlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

Almanya'nın önde gelen turizm şirketleri TUI, DER ve FTI, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı. TUI Türkiye'de hizmet verdiği otellerin yangından doğrudan etkilenmediğini bildirdi. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER de, yangınlar nedeniyle Bodrum bölgesinde ağustos ayı başında tatil yapmayı planlayanlar için ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği veya iptal imkânı sunduklarını, ancak, müşterilerin- den bu yönde bir talep gelmediğini kaydetti. Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri için ise herhangi bir engel bulunmadığını belirten DER, "Durumu titizlikle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bölgede tehlike geçti

Türkiye'ye her şey dahil paket turlar satan FTI ise Ege Bölgesi hariç, turizm bölgelerinin yangınlardan etkilenmediğini belirtti. Marmaris'teki yangınlar nedeniyle Turunç'ta otellerin alınan önlemler kapsamında geçici olarak tahliye edildiğini bildiren FTI, bölgede tehlikenin geçtiğini ifade etti. Şirket, "Bazı misafirler son birkaç günde evlerine geri döndü. Ancak bunun dışında şu aşamada ciddi bir iptal talebi ile karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyeleri bölümünü güncelleyerek, "Seyahat öncesinde tur operatöründen kalacağınız yerin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini öğrenin" açıklamasını yaptı.Bakanlık, otel personelinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyulması tavsiye edildi.

Kapadokya’yı 7 ayda 854 bin turist gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı ocak-temmuz döneminde 854 bin 449 yerli ve yabancı turist gezdi. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 419 bin 905 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgedeki müze ve ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde gezen turist sayısı 854 bin 449'a ulaştı. Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı ve 370 bin 534 ziyaretçinin ağırlandığı bölgede, yılın en çok turist alan ayı temmuz oldu. Bu yılın 7 aylık döneminde, Zelve Ören Yeri 243 bin 308 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, 215 bin 483 turistin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi ikinci, 133 bin 872 ziyaretçi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri üçüncü sırada yer aldı.