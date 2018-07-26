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Yangın sonrası Yunanistan'ı şimdi de sel vurdu

En az 82 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsılan Yunanistan, şimdi de sel ile boğuşuyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
Yangın sonrası Yunanistan'ı şimdi de sel vurdu

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussibanliyösünde sel meydana geldi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
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  2. Yunanistan
  3. Atina
  4. yangın faciası
  5. yangın felaketi

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ23 dk önce
    Sayın maraşlı kardeşim söylediklerinde yerden göğe kadar haklısın. Fakat Türkiyenin durumuda pek iç açıcı değil. ALLAH göstermesin toplum bu şekilde giderse her an bizede ceza gelebilir
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    YARDIM EDELİM DİYORUZ ANLAMIYORLAR? BİZ SAVAŞTA DÜŞMANA SU VERMİŞ MİLLETİZ. BİZ KOMŞUMUZU SEVERİZ. BU SEVGİMİZ İSLAM DAN GELİR. MÜSLÜMAN HAÇLININ ÇOCUĞUNA HANIMINA İLİŞMEZ. LAKİN HAÇLININ KANINDA KALLEŞLİK VAR. BAŞKALARINI DA KENDİLERİ GİBİ KALLEŞ SANIYORLAR.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Boşuna dememişler zina fakirlik getirir , faiz batırır diye , yunanistanda seks ve sapıklık turizmi artınca ilahi ikazı aldılar. Dua edinde yunan mitolojik tanrılar yardım etsin size şaklabanlar
  • sukrusukru23 dk önce
    O çoluk çocuk dolu mülteci botlarını şişlemiyecektiniz.Yaptıklarınızın karşılığı olabilir bu felaketler.
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Alma mazlum suriyelinin ahını çıkar aheste aheste.Bu daha iyi günleri onların
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