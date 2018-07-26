Yangın sonrası Yunanistan'ı şimdi de sel vurdu

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussibanliyösünde sel meydana geldi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.