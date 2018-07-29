0553 313 94 23

Yangın sel dinlemediler! Türkiye'den Yunanistan'a turist akını

Yunanistan ile imzalanan vize başvurusu protokolü ile çok sayıda Türk turist yolculuğa çıktı.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:18
Yangın sel dinlemediler! Türkiye'den Yunanistan'a turist akını

Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında sürdürülen çalışmaların ardından mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı.

AYVALIK'TAN YUNANİSTAN'A HER YIL 80 BİN KİŞİ GEÇİYOR

Ayvalık'tan Yunanistan'a her yıl 80 bin kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan'a vize için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.

"YILDA ORTALAMA 80 BİN KİŞİ GİDİYOR"

Ayvalık hudut kapısının Avrupa'ya açılan önemli bir nokta olduğunu ifade eden Mustafa Büyükçıvgın, şöyle konuştu: "Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:18
  1. yunanistan
  2. ayvalık
  3. Ayvalık Ticaret Odası
  4. İzmir Başkonsolosluğu
  5. Midilli Adası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslami Cihad'dan işgalci İsrail'e ilk tepki!
    1. İslami Cihad'dan işgalci İsrail'e ilk..
    2. Filistin yangın yeri, Suudi Kralı..
    3. İngiltere'den Katar'a şok suçlama!
    4. Muharrem İnce, Tuncay Özkan'ı..
    5. Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    6. Trump'tan açık tehdit:..
    7. İşgalci İsrail'den 90 Türk vatandaşına..
    8. Yunanistan'daki yangın faciasında ölü..
    9. İstanbul ve 4 il için Meteoroloji'den..
    10. Şubat ayında PKK'ya katılmıştı! Teslim..
    11. Yangın sel dinlemediler! Türkiye'den..
    12. AK Partili Milletvekili kalp krizi..
    13. Trabzonspor transfer ediyor! Yaşı çok..
    14. Beşiktaş'tan 'Pepe' açıklaması: Böyle..
    15. Almanya'da "Ben Mesut Özil'im"..
    16. Temimi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
    17. Kemalistler birbirine girdi! Bu kez..
    18. AK Partili milletvekili kalp krizi..
    19. Haydarpaşa Garı ile ilgili yeni gelişme
    20. AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...