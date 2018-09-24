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Aydın'da çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın, saatler kontrol altına alındı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 00:54
Aydın'da çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ak Gıda Süt İşleme Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği yangın sırasında bina içinden patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan yükselen alev ve dumanların ilçe merkezinden de görülmesi sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine geldi. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tesis yakınına girişleri kapattı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından takviye gelen ekipler de yangına müdahale etti.

Fabrikanın bazı duvarları, itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırması amacıyla iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.  

YANGIN 19.30'DA BAŞLADI

Bu arada AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19.30'da başlayan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Geldiğimizde yangın kısa sürede büyümüş ve özellikle güney kısmında yoğunlaşmıştı. Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamıştı. İçeride ise bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüştü. Şu an yangını kontrol altına aldık. Yangın küçük bir bölgede devam ediyor ama orayı da kısmen kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 00:54
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  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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