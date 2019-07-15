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Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Garip Köyü’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dün akşam saatlerinde köydeki merada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.


Kısa sürede yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
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