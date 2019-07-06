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Yangınormana sıçramadan söndürüldü

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de arazide çıkan yangın,ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:11
Yangınormana sıçramadan söndürüldü

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de arazide çıkan yangın,ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre,merkeze bağlı Yeniköy sınırlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar,durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek,ormanlık alana sıçramadan söndürdü.


Sıcaklıklarla birlikte artan yangınlar nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:11
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