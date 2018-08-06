0553 313 94 23

Yangın felaketi sonrası Yunanistan'dan yeni karar! Komple değiştirildi

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da yaşanan ve şimdiye kadar 91 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük yangın faciasından sonra polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yasadışı olan ilk 61 yapı için yıkım kararı açıklandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:52
Yangın felaketi sonrası Yunanistan'dan yeni karar! Komple değiştirildi

Söz konusu yapılar kapsamında sel felaketinde sular altında kalan Mandra bölgesinde sel yatağı içinde bulunan 27 yapının, Attika sahillerinde bulunan ve insanların sahile ulaşmasını engelleyen 21 özel arazi duvarlarının ve Kapandriti, Lavrio ve Pendeli bölgelerinde yeniden ağaçlandırılması kararlaştırılan arazilerde bulunan 13 evin yıkılmasına karar verildi.

Yıkım işlemlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı ve günde üç ile dört yapının yıkılması planlandığı açıklandı. Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis yaptığı açıklamada sırada 300'e yakın yasadışı yapının bulunduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'DA POLİS VE İTFAİYE ŞEFLERİ DEĞİŞİTİRİLDİ

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın istifasının ardından Polis Şefi K. Tsuvalas ve İtfaiye şefi S. Terzudis görevlerinden alındı ve yerlerine Aristidis Andrikopulos ile Vasilis Mathopulos getirildi.

Görevlerinden alınan polis ve itfaiye şefleri Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos ve eski Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın huzurunda yaptıkları basın toplantısında bu ölümcül yangında yapmaları gerekenin en iyisini yaptıklarını, aynı durumda tekrar bu şekilde davranacaklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:52
  1. Yunanistan
  2. büyük yangın
  3. yunanistan yangını
  4. felaket
  5. yeni tedbirler
  6. yangın sonrası

YORUM YAZ

  • ademakyıldızademakyıldız15 dk önce
    yunan derin devleti görevini başarıyla yapmıştır. geçm,şolsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tunceli'de imha edilen terörist bakın kim çıktı
  1. Tunceli'de imha edilen terörist bakın..
  2. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!..
  3. Adana'da kız kardeşini terk ettiği..
  4. Atiker Konyaspor'dan transfer bombası..
  5. İstanbul’da 237 parça tarihi eser ele..
  6. İstifa eden İP'lilerden Meral..
  7. 54 kaçak göçmen yakalandı!
  8. PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta..
  9. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
  10. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
  11. 'Siyaset vicdanına uymadığı..
  12. Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile..
  13. 650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
  14. PERISCOPE markası hakkında basın..
  15. Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?
  16. Avrupa'dan ABD'ye İran resti!
  17. Deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı!
  18. İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
  19. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
  20. İstanbul'da tarihi eser operasyonu!..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018