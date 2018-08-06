Yangın felaketi sonrası Yunanistan'dan yeni karar! Komple değiştirildi

Söz konusu yapılar kapsamında sel felaketinde sular altında kalan Mandra bölgesinde sel yatağı içinde bulunan 27 yapının, Attika sahillerinde bulunan ve insanların sahile ulaşmasını engelleyen 21 özel arazi duvarlarının ve Kapandriti, Lavrio ve Pendeli bölgelerinde yeniden ağaçlandırılması kararlaştırılan arazilerde bulunan 13 evin yıkılmasına karar verildi.

Yıkım işlemlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı ve günde üç ile dört yapının yıkılması planlandığı açıklandı. Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis yaptığı açıklamada sırada 300'e yakın yasadışı yapının bulunduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'DA POLİS VE İTFAİYE ŞEFLERİ DEĞİŞİTİRİLDİ

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın istifasının ardından Polis Şefi K. Tsuvalas ve İtfaiye şefi S. Terzudis görevlerinden alındı ve yerlerine Aristidis Andrikopulos ile Vasilis Mathopulos getirildi.

Görevlerinden alınan polis ve itfaiye şefleri Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos ve eski Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın huzurunda yaptıkları basın toplantısında bu ölümcül yangında yapmaları gerekenin en iyisini yaptıklarını, aynı durumda tekrar bu şekilde davranacaklarını belirtmişti.