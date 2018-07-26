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Yangın felaketi sonrası Yunanistan'a ikinci şok

En az 82 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsılan Yunanistan, şimdi de sel ile boğuşuyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
Yangın felaketi sonrası Yunanistan'a ikinci şok

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussibanliyösünde sel meydana geldi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
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