0553 313 94 23

Yangın faciası sonrası Yunanistan'da şok istifa!

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas, ülkede meydana gelen yangınlar nedeniyle istifa etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:55
Yangın faciası sonrası Yunanistan'da şok istifa!

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde ölü sayısı 91'e yükselirken, 25 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti. Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

27 Temmuz'da açıklama yapan Toskas, "Ben idarede büyük bir hata göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi sarstı ancak bu kadar güçlük ve bu kadar çok kayıp ile durumu idare etmemiz güçtü" diye konuşmuştu.

Toskas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a istifa mektubunu sunduğu bilgisini vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı istifamı Başbakan'a sundum ancak mücadele sırasında bırakmanın doğru olmayacağını söyleyerek kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Çok kısa zamanda birden fazla yangının çıktığına işaret eden Toskas, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var" şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:55
  1. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınırda büyük panik! Zehriyle insan öldürebilir
    1. Sınırda büyük panik! Zehriyle insan..
    2. Mühendislerden sorumlu FETÖ üyesi..
    3. Terör devleti İsrail tanklarla..
    4. Siirt'te motosiklet devrildi: 2 uzman..
    5. Korkutan açıklama: 7'nin üzerinde..
    6. Yangın faciası sonrası Yunanistan'da..
    7. TFF'den tarihi karar! Son kez..
    8. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen..
    9. Cumhuriyet tarihi boyunca ABD ile..
    10. Amerika'dan Rus bankasına yaptırım
    11. Hatay'da 6 kilo A4 patlayıcı ele..
    12. 6 yıl sonra bir ilk! Suriye gemisi..
    13. Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
    14. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem..
    15. Bülent Tüfenkci’den ABD’nin yaptırım..
    16. Emekli ikramiyeleri bayramdan önce..
    17. Aziz Yıldırım istifa edeceği..
    18. Adıyaman'da trafik kazası: 5 kişi..
    19. Antalya'da restoranda gaz sıkışması..
    20. ABD: Türkiye ile sorunu çözmek için..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!