Yangın evi veotomobili kül etti

Elazığ’da bir köy evde çıkan yangın 6 saat süren çalışma sonucunda söndürülebildi.Ev ile otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın olayı, Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ,gece yarısıköydeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine Ağın,Keban ve Arapgir ilçelerinden itfaiyeekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 6 saat süren çalışma sonucundakontrol altına alındı.

Yangındaev ve bir araçkullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.