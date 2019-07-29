Yangın evi küle çevirdi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken ev kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gele geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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