Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı

Konya’da gece saatlerinde sokak aralarında devriye atan polis ekipleri, bir evde çıkan yangını fark etmesi üzerine ev sahibini evden çıkartarak yangından kurtardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki sokaklarda devriye atan polis ekipleri, Pozantı Sokak üzerindeki bir müstakil evde çıkan yangını fark etti. Polisler, evin ziline basarak ev sahibi Mühittin Adıküzel’e evinin yandığını söyledi. Polis ekipleri tarafından evden çıkartılan Adıküzel’i mahalle sakinleri güçlükle sakinleştirilmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının evi sardığını gören Mühittin Adıküzel’in komşuları da kendi evlerinden getirdikleri su ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine uluşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken, açtıkları hortumu taşımaya ev sahibi Adıküzel de yardım etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Polis geldi benim evimin yandığını söyledi”

Ev sahibi Mühittin Adıküzel, “Ben evde daha uyumuyordum oturuyordum. Polis eve geldi zile bastı. Hayırdır dedim dışarıya çıktığımda ateşi gördüm. Komşular da evin yanıyor diye bağırdılar. Duman, benim hiç haberim yok. Ben dışarıya çıktığımda mutfaktan yeni başladı. Sonra alevler büyüdü gitti” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.