“Yangın alanına girip selfie çekmeyin’’

Evet başlığımızdaki söz ülkemizin çalışkan İçişleri Bakanımızın, Antalya’daki yangınlar sonrası yaptığı açıklamadan..



Çok zor bir dönemden geçiyor, bir yandan sel felaketleri, bir yandan yangın felaketleriyle sınanıyoruz.. Tam birlik olma zamanları içinde yaşıyoruz. Hiçkimsenin ötekileştirmeden ormanda mücadele eden tüm ekiplere yardımcı olmamız gerekiyor..



Sayın İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalara dönecek olursak, sayın bakan özellikle “insanlarımıza sesleniyorum. Yangın bölgelerine girip selfie çekmeyin, bir vekilin paylaştıklarını gördüm, üzüldüm. ‘Geldim bir ormancı görmedim.’ Göremezsin tabii, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya’da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir. Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirler belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Onlar da canhıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum?” açıklamalarını yaptı...



Farkındaysanız bir bakanın yine canhıraş hizmet mücadelesini görebiliyorsunuz.. Yahu adama sorarlar bu yanan ormanlar hepimizin.. Bunun altında bir açık arayıp da devletimize vurmanın kime ne faydası olabilir?.. Bakın twitter’daki klavye kahramanlarına, atıyorlar tutuyorlar!.. Yok ülke olarak yandık bittik.. Devletimiz mahvoldu diye hergün sosyal medya denilen bana göre sosyal lağım çukuru denilen yerde devletimize hakaret üstüne hakaretler yapılıyor. İnsanda biraz vicdan olur?! Sel olur, devletin tüm bakanları olay yerinde.. Yangın olur devletin tüm bakanları ve devletin 1 numarası cumhurbaşkanımız olay yerinde vatandaşlarının yanında olur.. Böylesi bir devlet aklını daha önce kim gördü?!



Yahu bundan öncekileri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.. Bana bunları yazdırmayın hakikaten, buna sayfalar yetmez!.. Onun için biraz daha anlayışlı olmak ve yangının söndürülmesi için elimizden gelen tüm maddi manevi desteği yapmamız lazım..



Yanan ormanlar, canlılar hepimizin ortak değerleridir. Rabbim tekrardan canını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet eylesin..