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Yangaz ne demek TDK? Lazcada yangazın anlamı ne?

Yangaz ilk olarak ATV’nin dizisi Sen Anlat Karadeniz’de geçmişti. Yangaz’ın dizide sıklıkla geçmesinin ardından yangazın ne olduğu merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, Yangaz ne demek? Yangazın anlamı ne? Yangaz iyi anlamında mı yoksa kötü anlamında mı kullanılıyor? İşte Yangazın anlamı…

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:59
Yangaz ne demek TDK? Lazcada yangazın anlamı ne?

Yangaz ilk olarak ATV’nin dizisi Sen Anlat Karadeniz’de geçmişti. Yangaz’ın dizide sıklıkla geçmesinin ardından yangazın ne olduğu merak ediliyor. Yangaz ne demek? Yangazın anlamı ne? Yangaz iyi anlamında mı yoksa kötü anlamında mı kullanılıyor? İşte Yangazın anlamı…

Yangaz: Türkçe "yangurmak" (anırmak kelimesinin kökeni), "yangramak" kelimelerinden gelir. Bu sözcükler gürültü etmek, çınlamak anlamlarına gelir. Aynı zamanda her türlü haltı yiyen adam, her türlü dümeni çeviren ya da 'Pis işler çeviren' anlamına da gelmektedir. Ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde kullanılan yangaz, yangurmak, yangramak kelimelerinden gelir. Bu kelimeler gürültü etmek anlamına gelir. Yangaz kelimesi haylaz ve yalancı gibi anlamlarının yanı sıra aynı zamanda her türlü numarası olan, pis ve kötü işler çeviren kişilere de denilmektedir. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Murat ve Fatih karakterlerine de bu sebepten ötürü yangaz diye lakap takılmıştır.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:59
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