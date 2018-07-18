THY - Konya
0553 313 94 23

Uğur Gürses'in Hürriyet'teki yazılarına son verildi

AK Parti iktidarının tüm ekonomi politikalarını karalamaya çalışan Uğur Gürses'in Hürriyet'teki yazılarına son verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
Uğur Gürses'in Hürriyet'teki yazılarına son verildi

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ekonomide birçok başarıya imza attı.

Ekonomi politikaları geliştirirken; hükümetin karşısında sadece spekülatörler ve kredi derecelendirme kuruluşları yoktu.

Hürriyet Gazetesi'nin kalemşörleri; hükümetin ekonomi politikalarını sürekli eleştirdi. Bu yazarlardan biri de Uğur Gürses'ti...

BATTIK, BİTTİK YAZILARI

Türkiye ekonomisi, tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının, spekülatörlerin saldırılarına rağmen 7,4'lük büyüme rakamını sağladığı dönemde de Uğur Gürses memnun olmadı.

"Rekor enflasyonla rekor büyümeye sevinelim mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Uğur Gürses, G20'de en çok büyüyen ülke olmamızı bile beğenmedi.

HÜRRİYET'TEN KOVULDU

Uğur Gürses'in Hürriyet'teki bu serüveninin sonuna gelindi.

Gazete yönetimi Gürses'in yazılarına son verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
  1. Hürriyet
  2. ak parti
  3. recep tayyip erdoğan
  4. ekonomi
  5. uğur gürses
  6. gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Modanisa Endonezya’yı ‘yerelden küresele’ taşıyacak
    1. Modanisa Endonezya’yı ‘yerelden..
    2. Dugin: Putin de Erdoğan gibi yapardı
    3. Eşi evden attı çırılçıplak sokak..
    4. State, Kerr'in sözleşmesini uzattı
    5. Anne katilinden mahkemeye pişkin..
    6. YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne..
    7. Bin 500 aileyi daha konut sahibi yaptı
    8. 'Yandık, bittik' edebiyatı yapan..
    9. İOKBS sınav sonuçları 2018
    10. Gaziantep'teki gizemli enkazın sırrı..
    11. 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları..
    12. Adnan Oktar'ın itirafçısı her şeyi..
    13. Türk Telekom’dan 1 milyonluk destek
    14. CHP'de ortalık karıştı! O vekiller de..
    15. Vakıf Katılım’dan EFT hızında altın..
    16. Renault Grubu’ndan ilk yarıda rekor..
    17. Benzine indirim geldi fakat..
    18. Adnan Oktar tutuklandı mı? Son dakika..
    19. İran top atışlarıyla vurdu! Ölü..
    20. ​​​‘Orkestra ahengiyle kalkınmaya yeni..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!