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Yanardağdan püsküren lavlar tur teknesine sıçradı!

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlar adaları dolaşan bir tur teknesine sıçradı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:44
Yanardağdan püsküren lavlar tur teknesine sıçradı!

ABD'nin Hawaii eyaletinde ada açıklarında dolaşan bir tur teknesine Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar sıçradı. Olayda en az 13 kişi yaralanırken teknede bulunan 20 yaşındaki bir turist kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği açıklandı.

LAVLAR TEKNEYE SIÇRADI

Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi

GENÇ KADIN CİDDİ BİÇİMDE YARALANDI

Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:44
  1. turist
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kilauea Yanardağı

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