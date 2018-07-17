Yanardağdan püsküren lavlar tur teknesine sıçradı!
ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlar adaları dolaşan bir tur teknesine sıçradı.17 Temmuz 2018 Salı 09:44
ABD'nin Hawaii eyaletinde ada açıklarında dolaşan bir tur teknesine Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar sıçradı. Olayda en az 13 kişi yaralanırken teknede bulunan 20 yaşındaki bir turist kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği açıklandı.
LAVLAR TEKNEYE SIÇRADI
Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi
GENÇ KADIN CİDDİ BİÇİMDE YARALANDI
Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.
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