Yanardağdan çıkan lavlar 855 yapıyı yok etti! 500 metreden geniş bir kayalık oluştu

İspanya’nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası’nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) Yanardağ Bilimci Vicente Soler sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, lavların suyla akması durumunda karada hasara neden olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirterek, "Bu çıkış yeri, lav akışının şu ana kadar yaptığı gibi yeni bölgeleri işgal etmeye devam etmemesi için en uygun durumu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Yanardağdan çıkan lavlar 855 yapıyı yok etti

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus’a tarafından yapılan açıklamada, 19 Eylül’den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı’ndan çıkan lavların 338 hektarlık alanı kapladığı, 855 yapıyı yok ise ettiği belirtildi. Dün Atlas Okyanusu’na ulaşan ve sıcaklığı yaklaşık bin santigrat dereceye ulaşan lavların suyla temas etmesinin ardından bölgeden beyaz bulutlar yükselirken lavların, patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleme riski nedeniyle adanın 4 belediyesindeki sakinlere, "dışarı çıkmama" uyarısı yapıldı. Kapı ve pencerelerin bant ve ıslak havlularla kapatılması tavsiyesinde bulunuldu. Lavların denize ulaştığı yerin 3,5 kilometre çevresi de yasaklı bölge ilan edildi. Şu ana kadar ise herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

Lavlar 400 milyon eurodan fazla hasara neden oldu

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamalarda, yanardağdan akan lavların adanın manzarasını zarar verdiğini ve medyana gelen hasarın maliyetinin ise 400 milyon euroyu aştığını tahmin ettiğini belirtmişti. Ayrıca, yanardağda 19 Eylül’de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, bunların arasından 400 turist ise La Palma’nın komşu adası olan Tenerife’ye tahliye edilmişti.