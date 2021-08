'Yanan ve yakılan ormanlarımız'

Bilindiği gibi günlerdir ormanlarımız yanıyor. Ormanlar, hepimizin ortak değeridir. Bu bakımdan yanan ağaçları, kül olan ormanı gördükçe ciğerimiz yanıyor ve kahroluyoruz. Canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah (c.c.) rahmet eylesin.

Tarih boyunca ülkemiz üzerinde hain emelleri olan ABD güdümlü terör örgütleri (PKK, FETÖ) ve karanlık güçler, toplumsal barışımızı sabote etmek için var güçleriyle saldırıyorlar. Ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasını çekemeyen, huzurumuza tahammül edemeyen yerleşik düzenin işbirlikçileri şer güçler, fırsat buldukça yakıp yıkıyorlar. Her çeşit ihaneti pervasızca yapmaktan çekinmiyorlar. Bu mankurtlaşmış yaratıkların en büyük silahları haince kumpas ve komplo kurarak ilaveten yalan ve iftira atarak milli birlik ve beraberliğimize saldırmaktır. Milli servetimiz olan ormanları yakan bu hainlere en ağır cezalar verilmelidir. Aksi halde suç cezasız kalırsa, tekrarı artarak gelir.



Bununla beraber;



Küresel felaketlere maruz kalmamak için, milli servetine sahip çıkan, manevi değerlerle yoğrulmuş bir nesil yetiştirmeliyiz. Kimler ormanlarımızı yakıyor sorusunun cevabı, Şemdin Sakık’ın daha önce sabotaj yapacaklarına dair vermiş olduğu demeç ve talimatlarla ortadadır. Daha ne desinler?

Bura rağmen hâlâ sol kesim, politikacıları, iktidarı ve Sayın Erdoğan’ı insafsızca eleştiriyorlar. Ormanlarımızı yakanlara açıktan iki cümle söyleyemeyenler, varsa yoksa hükümeti tenkit ediyorlar.



İnsanın, yahu bu hırsızın hiç mi günahı yok diyesi geliyor.



Malum kesimler (iç ve dış düşmanlarımız) sosyal medyada sorumsuz bir şekilde menfi paylaşımlar yapmaktadırlar. Böylece fondaş medyanın kirli manipülasyonlarına şahit oluyoruz. İnancımızda, medeniyetimizde ağaca, ormana, doğaya büyük önem verilmiştir. “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz” denilmiştir.



Kimi insanlar, Hz. İbrahim’in ateşini söndürmek isteyen karınca misali bir damla su taşırken, kimi de katır misali ateş artsın, çoğalsın diye odun taşır.



Her şeye rağmen ülkemiz büyük, devletimiz güçlüdür. Her felaketin hakkından geliriz inşallah. Kesilen sakalımız daha gür çıkacaktır. Yüce Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ve imandan ayırmasın. Vesselam...