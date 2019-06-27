Yanan otomobilde yaralanan engelli genç öldü Adana'da yakınları tarafından yalnız bırakıldığı otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan bedensel engelli genç, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti- Gencin cenazesi toprağa verildi

ADANA (AA) - Adana'da önceki gün yakınları tarafından hastane otoparkında yalnız bırakıldığı otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan bedensel engelli genç yaşamını yitirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 24 yaşındaki Mustafa Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eker’in naaşı, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Önceki gün hasta ziyaretine giden ailesi, Eker'i, Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkına park ettikleri otomobilde yalnız bırakmış, araçta çıkan yangında ağır yaralanan engelli genç, hastanenin güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarılmış, aynı hastanedeki ilk müdahalesi sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Eker'in ayağının iple bağlı olduğu öne sürülmüş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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