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Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli’de sigorta kutusunda yaşanan kısa devreden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

19 Şubat 2019 Salı 13:08
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli’de sigorta kutusunda yaşanan kısa devreden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde Bilal Alaca isimli vatandaşa ait 20 AAZ 531 plakalı otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ön kısmında başlayan yangına müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk tespitlere göre yangının otomobilin sigorta kısmında yaşanan kısa devreden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:08
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