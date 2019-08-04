Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı mevkiinde 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hayatını kaybeden 5 yolcuda birisi olan İlhan Adalı, Edremit Şentürkler Camii’nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adalı’nın ailesi ve sevenleri katıldı. İlhan Adalı Yeni Edremit Mezarlığı’na defnedildi.

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